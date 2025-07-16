Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 07:30

«Влага уничтожает»: Москвичам рассказали, как спасти авто после тропического ливня

Автоэксперт Хайцеэр: После ливня машину нужно отвезти на СТО и просушить

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В результате мощнейшего ливня, накрывшего Москву, подземные паркинги стали подводными, а машины, припаркованные во дворах, больше походили на субмарины. Последствия незапланированного «дайвинга» для транспортных средств могут быть весьма печальными, предупредил водителей вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он призвал отвезти оказавшийся в воде автомобиль на станцию технического обслуживания и заняться его сушкой. Эксперт также напомнил, что в условиях ливня машина хуже тормозит, поэтому существует риск утопления, если водитель случайно въедет в достаточно глубокую лужу. Но главную угрозу представляет гидроудар, особенно он опасен для ТС с дизельным двигателем, если вода попадёт в воздушный фильтр.

Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины
Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины

Эксперт добавил, что для бензиновых автомобилей ситуация менее опасна при своевременной остановке. Однако важно прекратить движение и эвакуировать машину без попыток запустить двигатель, чтобы в дальнейшем избежать серьёзных затрат на ремонт. В противном случае восстановление авто может обойтись в сотни тысяч рублей.

«Так или иначе, при подобном сценарии затопленное ливнем авто лучше не эксплуатировать, а сделать всё возможное, чтобы высушить его. То есть достать, привезти на СТО, полностью разобрать, снять ковры, потому что именно там долго живёт влага и уничтожает ваш автомобиль с точки зрения целостности металла», — отметил собеседник 360.ru.

Курилку Госдумы затопило из-за сильнейших тропических ливней в Москве
Курилку Госдумы затопило из-за сильнейших тропических ливней в Москве

Напомним, 15 июля мощный тропический ливень обрушился на Москву и затопил улицы. В столице из-за сильного ливня перекрыли участок Дмитровского шоссе. На затопленных дорогах семь человек оказались заблокированы в машинах.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar