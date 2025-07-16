«Влага уничтожает»: Москвичам рассказали, как спасти авто после тропического ливня

В результате мощнейшего ливня, накрывшего Москву, подземные паркинги стали подводными, а машины, припаркованные во дворах, больше походили на субмарины. Последствия незапланированного «дайвинга» для транспортных средств могут быть весьма печальными, предупредил водителей вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Он призвал отвезти оказавшийся в воде автомобиль на станцию технического обслуживания и заняться его сушкой. Эксперт также напомнил, что в условиях ливня машина хуже тормозит, поэтому существует риск утопления, если водитель случайно въедет в достаточно глубокую лужу. Но главную угрозу представляет гидроудар, особенно он опасен для ТС с дизельным двигателем, если вода попадёт в воздушный фильтр.

Эксперт добавил, что для бензиновых автомобилей ситуация менее опасна при своевременной остановке. Однако важно прекратить движение и эвакуировать машину без попыток запустить двигатель, чтобы в дальнейшем избежать серьёзных затрат на ремонт. В противном случае восстановление авто может обойтись в сотни тысяч рублей.