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15 июля, 11:52

Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SKT Studio

В Москве семь человек попали в автомобильную ловушку, жители столицы оказались запертыми в своих же машинах из-за мощного ливня. Двор был затоплен настолько сильно, что открыть двери стало невозможно, сообщает Telegram-канал Mash.

Спасать жертв московского ливня пришлось на Автозаводской улице. Люди оказались взаперти Mini Cooper, Volkswagen и двух BMW. На помощь пришли спасатели и вытащили застрявших. Теперь люди ожидают эвакуатор, чтобы извлечь свои машины из воды.

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Напомним, ранее МЧС уже предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Москве: ожидаются сильные дожди, грозы и крупный град. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность, избегать билбордов и ненадежных конструкций, внимательно следить за детьми и быть внимательными на дорогах. В город уже пришёл «мини-апокалипсис», и молния поразила многоэтажное здание рядом с Останкинской башней. Из-за сильного ливня даже перекрыли участок Дмитровского шоссе.

Наталья Афонина
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