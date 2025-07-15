Семь человек оказались заблокированы в машинах из-за сильного ливня в Москве

В Москве семь человек попали в автомобильную ловушку, жители столицы оказались запертыми в своих же машинах из-за мощного ливня. Двор был затоплен настолько сильно, что открыть двери стало невозможно, сообщает Telegram-канал Mash.

Спасать жертв московского ливня пришлось на Автозаводской улице. Люди оказались взаперти Mini Cooper, Volkswagen и двух BMW. На помощь пришли спасатели и вытащили застрявших. Теперь люди ожидают эвакуатор, чтобы извлечь свои машины из воды.