В Москве из-за сильного ливня перекрыли участок Дмитровского шоссе

Движение по Дмитровскому шоссе в Москве, в районе станции метро «Верхние Лихоборы», оказалось полностью парализовано. Причиной стала возникшая на участке дороги, вблизи дома номер 62, крупная лужа, фактически затопившая проезжую часть. Об этом информирует Госавтоинспекция Москвы.