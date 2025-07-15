В Москве из-за сильного ливня перекрыли участок Дмитровского шоссе
Движение по Дмитровскому шоссе в Москве, в районе станции метро «Верхние Лихоборы», оказалось полностью парализовано. Причиной стала возникшая на участке дороги, вблизи дома номер 62, крупная лужа, фактически затопившая проезжую часть. Об этом информирует Госавтоинспекция Москвы.
На Дмитровском шоссе перекрыли движение из-за подтопления. Видео © Telegram/Москва с огоньком
«Из-за сильных осадков в настоящее время движение транспорта полностью перекрыто», — говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют ситуацию, помогают водителям и рекомендуют выбирать другие маршруты для поездок.
Напомним, в МЧС предупредили о непогоде в Москве: ливни, грозы, крупный град. Специалисты советуют быть осторожнее, избегать билбордов и шатких конструкций, следить за детьми и быть внимательным на дорогах. В город уже пришёл «мини-апокалипсис», молния ударила в многоэтажку рядом с Останкинской башней.
На Дмитровском шоссе перекрыли движение из-за подтопления. Обложка © Telegram/Москва с огоньком