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15 июля, 10:01

Курилку Госдумы затопило из-за сильнейших тропических ливней в Москве

Курилку из-за сильнейших тропических ливней затопило в Государственной думе, она пристроена к первому этажу старого здания на Охотном ряду. Теперь депутаты вынуждены тесниться, чтобы не промокнуть и встать под крышу, сообщает корреспондент Life.ru

В Госдуме из-за мощных ливней затопило курилку. Видео © Life.ru

Из-за дождя большая часть отведённого для курения пространства оказалась под водой. Стоять курильщикам теперь можно лишь на небольшой его части.

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Ранее в МЧС предупредили, что Москву ожидает плохая погода с сильным дождём, грозами и крупным градом. Специалисты призвали жителей проявлять особую осторожность. Рекомендуется избегать нахождения рядом с рекламными щитами и ненадёжными конструкциями, внимательно следить за детьми и быть особенно внимательными за рулём.

Обложка © Life.ru

Наталья Афонина
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