Курилку Госдумы затопило из-за сильнейших тропических ливней в Москве

Курилку из-за сильнейших тропических ливней затопило в Государственной думе, она пристроена к первому этажу старого здания на Охотном ряду. Теперь депутаты вынуждены тесниться, чтобы не промокнуть и встать под крышу, сообщает корреспондент Life.ru

В Госдуме из-за мощных ливней затопило курилку. Видео © Life.ru

Из-за дождя большая часть отведённого для курения пространства оказалась под водой. Стоять курильщикам теперь можно лишь на небольшой его части.