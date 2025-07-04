Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил водителям, что низменные территории затапливаются в первую очередь, поэтому ситуация может отличаться даже в центре города, на расстоянии нескольких сотен метров. Однако если автомобиль затоплен не критично, то его необходимо высушить и проветрить, чтобы избежать неприятного запаха в салоне.

А при сильном затоплении машины следует избегать запуска двигателя. В таких случаях рекомендуется дождаться, пока вода уйдёт, или отбуксировать транспортное средство в безопасное место, подчеркнул собеседник RT.

«Затем нужно убедиться, что вода не попала либо в электрическую часть, либо во впускной тракт, чтоб [при запуске двигателя] не случился гидроудар», — отметил автоэксперт.