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4 июля, 14:06

Риск гидроудара: Автомобилистам объяснили, что делать при частичном затоплении машины

Автоэксперт Кадаков: При частичном затоплении машины нельзя запускать двигатель

Авто в воде. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Авто в воде. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков напомнил водителям, что низменные территории затапливаются в первую очередь, поэтому ситуация может отличаться даже в центре города, на расстоянии нескольких сотен метров. Однако если автомобиль затоплен не критично, то его необходимо высушить и проветрить, чтобы избежать неприятного запаха в салоне.

А при сильном затоплении машины следует избегать запуска двигателя. В таких случаях рекомендуется дождаться, пока вода уйдёт, или отбуксировать транспортное средство в безопасное место, подчеркнул собеседник RT.

«Затем нужно убедиться, что вода не попала либо в электрическую часть, либо во впускной тракт, чтоб [при запуске двигателя] не случился гидроудар», — отметил автоэксперт.

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Борис Эльфанд
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