«Навредить себе и окружающим»: Психолог раскрыла опасность езды за рулём при депрессии

Автомобилисты, у которых диагностирована клиническая депрессия, могут сталкиваться с определёнными трудностями при управлении транспортными средствами, предупредила психолог Екатерина Кольцова. По её словам, главная опасность для водителей заключается в изменении скорости реакции из-за общего замедления нервной системы при данном недуге.

«Кроме того, есть риск, что он может погружаться в свои состояния глубокие, депрессивные, не следить за обстановкой на дороге и по итогу навредить окружающим или себе. В особо тяжелых случаях может быть и попытка суицида», — отметила собеседница 360.ru.

В то же время громкие заявления о том, что депрессивных водителей будут лишить прав, могут негативно сказаться на диагностике и лечении психических расстройств. Дело в том, что люди с подозрением на депрессию и так редко обращаются к врачам из-за стигматизации и страха, подчеркнула эксперт.