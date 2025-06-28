«Навредить себе и окружающим»: Психолог раскрыла опасность езды за рулём при депрессии
Психолог Кольцова предупредила об опасности управления авто при депрессии
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Автомобилисты, у которых диагностирована клиническая депрессия, могут сталкиваться с определёнными трудностями при управлении транспортными средствами, предупредила психолог Екатерина Кольцова. По её словам, главная опасность для водителей заключается в изменении скорости реакции из-за общего замедления нервной системы при данном недуге.
«Кроме того, есть риск, что он может погружаться в свои состояния глубокие, депрессивные, не следить за обстановкой на дороге и по итогу навредить окружающим или себе. В особо тяжелых случаях может быть и попытка суицида», — отметила собеседница 360.ru.
В то же время громкие заявления о том, что депрессивных водителей будут лишить прав, могут негативно сказаться на диагностике и лечении психических расстройств. Дело в том, что люди с подозрением на депрессию и так редко обращаются к врачам из-за стигматизации и страха, подчеркнула эксперт.
Напомним, ранее юрист предупредил, что россиян в депрессии могут лишить водительских прав. По его словам, забрать водительское удостоверение могут в трёх случаях: если истёк срок документа, если прав лишили по решению суда и из-за медицинских противопоказаний.