Перепады настроения и плохой сон: Адвокат назвал неожиданные причины лишения водительских прав

Некоторым гражданам, желающим сесть за руль, могут не выдать права. Life.ru узнал, по каким именно причинам будущему водителю грозит запрет на специальный документ. Об этом рассказал адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин.

«Основание для отказа в выдаче справки для получения водительского удостоверения — наличие заболеваний, препятствующих управлению авто. Обычно к ним относится зависимость от наркотических и/или психоактивных веществ. Из очевидных заболеваний — слепота, определённые виды эпилепсии и ряд заболеваний, при которых повышается риск управления транспортным средством», — объяснил адвокат.

Данный список сегодня также продолжает расширяться. Делают это специально для того, чтобы снизить риск наступления смерти водителя от заболеваний во время управления машиной.

«Действия водительских прав также могут прекратить в судебном порядке по требованию прокуратуры, если данные заболевания будут выявлены после прохождения медицинского осмотра, например, на основании учёта в наркологическом или психиатрическом диспансере», — добавил Салкин.

В таких случаях права можно будет получить заново только после излечения. Есть вероятность, что так же будут поступать и с депрессией. Кроме того, водить автомобиль запрещено дальтоникам, больным шизофренией, страдающим обмороками, нарушениями сна, хроническими заболеваниями ЦНС. Тем, у кого отсутствуют верхние конечности, и тем, у кого частые перепады настроения, садиться за руль также нельзя.