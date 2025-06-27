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27 июня, 08:42

Россиян в депрессии могут лишить водительских прав

Юрист Зокиров: Водителей с депрессией могут лишить прав

Водители с диагностированной депрессией могут лишиться прав. Об этом агентству «Москва» сообщил ассистент кафедры административного права и процесса имени Попова Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

По его словам, забрать водительское удостоверение могут в трёх случаях: если истёк срок документа, если прав лишили по решению суда и из-за медицинских противопоказаний. К последним относится и депрессия — в том случае, если диагноз поставлен официально и выявлен во время обязательного медосмотра для получения или замены прав.

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Так, управлять автомобилем запрещено только при диагнозах F32 («Депрессивный эпизод») и F33 («Рекуррентное депрессивное расстройство»). А вот диагноз F92.0 («Депрессивное расстройство поведения») не является противопоказанием.

«Важен точный медицинский диагноз. В действующих и вступающих в силу с сентября 2025 года правилах правительства РФ значатся конкретные расстройства настроения из международной классификации болезней (МКБ-10)», – сказал Зокиров.

Эксперт уточняет, что если депрессию обнаружили на обычном приёме у врача, не связанном с водительской комиссией, это никак не повлияет на ваши права.

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А ранее водителей предупредили, что 1 сентября в силу вступят изменения в правилах прохождения медосвидетельствования. При этом будет смягчена процедура экспресс-тестирования: мнтервал между двумя выдохами при проверке на алкоголь увеличен с 20 до 25 минут.

Александра Вишнякова
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