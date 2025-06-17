В России вырос спрос на фейковые права — теперь они есть даже у 12-летнего Гном Гномыча

В России резко возрос интерес к поддельным водительским удостоверениям. Подобные сувенирные документы фанаты уже оформили 12-летнему Гном Гномычу, а также Михаилу Ефремову.

Как сообщает SHOT, в Интернете появилось множество предложений о продаже фальшивых водительских прав, внешне практически идентичных настоящим. Продавцы активно рекламируют свои услуги в социальных сетях и мессенджерах.

За умеренную плату можно заказать изготовление поддельного удостоверения с любыми данными: именем, возрастом, фотографией и подписью. Благодаря качественной печати и наличию всех водяных знаков, отличить такую фальшивку от оригинала крайне сложно. Единственное, что выдает подделку, – едва заметная надпись «Сувенир» на обратной стороне.

Липовые права Ефремова и Гном Гномыча. Фото © Telegram / SHOT

Особенно популярны такие «права» среди несовершеннолетних, стремящихся обмануть продавцов алкоголя или попасть в ночные клубы.

Однако наибольшую тревогу вызывают фотографии довольных обладателей таких «сувениров» за рулем автомобилей. Остаётся надеяться, что у них есть и настоящие водительские удостоверения.