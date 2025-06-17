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17 июня, 10:26

В России вырос спрос на фейковые права — теперь они есть даже у 12-летнего Гном Гномыча

SHOT: В России взлетел спрос на фейковые водительские права

В России резко возрос интерес к поддельным водительским удостоверениям. Подобные сувенирные документы фанаты уже оформили 12-летнему Гном Гномычу, а также Михаилу Ефремову.

Как сообщает SHOT, в Интернете появилось множество предложений о продаже фальшивых водительских прав, внешне практически идентичных настоящим. Продавцы активно рекламируют свои услуги в социальных сетях и мессенджерах.

За умеренную плату можно заказать изготовление поддельного удостоверения с любыми данными: именем, возрастом, фотографией и подписью. Благодаря качественной печати и наличию всех водяных знаков, отличить такую фальшивку от оригинала крайне сложно. Единственное, что выдает подделку, – едва заметная надпись «Сувенир» на обратной стороне.

Липовые права Ефремова и Гном Гномыча. Фото © Telegram / SHOT

Липовые права Ефремова и Гном Гномыча. Фото © Telegram / SHOT

Особенно популярны такие «права» среди несовершеннолетних, стремящихся обмануть продавцов алкоголя или попасть в ночные клубы.

Однако наибольшую тревогу вызывают фотографии довольных обладателей таких «сувениров» за рулем автомобилей. Остаётся надеяться, что у них есть и настоящие водительские удостоверения.

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Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ скорректировал правила поведения водителей при ДТП. Согласно новому разъяснению, участник аварии может временно переместить автомобиль с места происшествия, если это требуется для устранения препятствий движению и предотвращения пробок.

Обложка © Telegram / SHOT

Алиса Хуссаин
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