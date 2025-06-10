Госдума одобрила крупные штрафы за отказ остановиться по требованию полиции

Госдума во втором чтении приняла законопроект, значительно увеличивающий штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Вместо нынешних 500–800 рублей нарушителям грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение — лишение водительских прав до полугода или штраф в 10 тысяч рублей.

Поправки касаются части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Инициатива была внесена в парламент в феврале 2024 года и прошла первое чтение осенью того же года.

Кроме того, в статью 12.21.1 КоАП РФ добавлены нормы, касающиеся водителей тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В случае отказа пройти весовой и габаритный контроль водителям теперь также грозят штрафы.

Первоначально предлагалось штрафовать владельцев транспорта на 100 тысяч рублей, однако ко второму чтению сумму увеличили до 600 тысяч рублей.