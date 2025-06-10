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10 июня, 14:42

Госдума одобрила крупные штрафы за отказ остановиться по требованию полиции

Обложка © Олег Елков/ТАСС

Обложка © Олег Елков/ТАСС

Госдума во втором чтении приняла законопроект, значительно увеличивающий штрафы за отказ водителя остановиться по требованию сотрудника полиции. Вместо нынешних 500–800 рублей нарушителям грозит штраф от 7 до 10 тысяч рублей, а за повторное нарушение — лишение водительских прав до полугода или штраф в 10 тысяч рублей.

Поправки касаются части 2 статьи 12.25 КоАП РФ. Инициатива была внесена в парламент в феврале 2024 года и прошла первое чтение осенью того же года.

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Кроме того, в статью 12.21.1 КоАП РФ добавлены нормы, касающиеся водителей тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. В случае отказа пройти весовой и габаритный контроль водителям теперь также грозят штрафы.

Первоначально предлагалось штрафовать владельцев транспорта на 100 тысяч рублей, однако ко второму чтению сумму увеличили до 600 тысяч рублей.

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Ранее появились новости о новой системе видеофиксации, которая будет высылать штраф водителю, если обнаружит в его руке телефон во время езды. Автоэксперт в ответ на это заявил, что штрафовать за просмотр видео за рулём незаконно.

Марина Фещенко
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