Автоэксперт назвал незаконными штрафы за просмотр рилсов за рулём

В СМИ стали появляться публикации об обновлённой системе видеофиксации нарушений на дороге, которая заметит и накажет водителя, даже если тот просто держит телефон в руке, находясь за рулём. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с «Постньюс» заявил, что штрафовать за такое — незаконно.

По словам Шапарина, сейчас в законодательстве РФ прописан лишь запрет на звонки во время езды. Таким образом, штраф не последует за просмотр видео или рилсов за рулём. Для этого необходимо вносить отдельные поправки.

«Штрафы будут оспорены», — заключил эксперт.