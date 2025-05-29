Верховный суд разрешил отодвигать авто после ДТП, чтобы избежать заторов

Верховный суд России внёс важное уточнение в правила поведения водителей после дорожно-транспортных происшествий. Теперь автомобилист, ставший участником аварии, вправе временно убрать свой транспорт с места инцидента, если это необходимо для беспрепятственного проезда других машин и предотвращения дорожного затора.

Такое разъяснение высшая судебная инстанция дала по итогам пересмотра дела об административном правонарушении. Ранее подобные действия часто квалифицировались как оставление места ДТП, что грозило лишением водительских прав.

Однако Верховный суд постановил: если перемещение было вынужденным и направлено на обеспечение дорожного движения, наказание должно быть значительно мягче. Вместо угрозы лишения удостоверения, водитель понесёт лишь административный штраф в размере 1 000 рублей. Это решение призвано снизить риск транспортного коллапса из-за незначительных аварий, предоставляя водителям больше свободы действий в критических ситуациях, сообщает ТАСС.