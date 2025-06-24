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24 июня, 13:36

Госдума разрешила ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

ГИБДД получит больше полномочий по аннулированию водительских прав. Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором и третьем чтениях.

Новый порядок предусматривает автоматическое лишение водительских прав в случае выявления медицинских противопоказаний. Если в ходе медосмотра у водителя обнаружат признаки, препятствующие безопасному управлению автомобилем, его направят на углубленное внеочередное обследование. Подтверждение диагноза приведёт к внесению информации в базу данных Минздрава, автоматической передаче сведений в ГИБДД и аннулированию водительского удостоверения. Игнорирование направления на внеочередную проверку также повлечет за собой лишение прав. Управление автомобилем после аннулирования прав будет квалифицироваться как езда без прав и повлечет за собой штраф и эвакуацию транспортного средства.

Дополнительно, документ предполагает интеграцию медицинских комиссий, проводящих водительские осмотры, в единую базу данных Минздрава. Это позволит ГИБДД самостоятельно проверять пригодность водителя к управлению транспортным средством, исключая необходимость предоставления водительской медицинской справки при получении или замене прав.

Закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

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Ранее водителей предупредили, что 1 сентября в силу вступят изменения в правилах прохождения медосвидетельствования. При этом будет смягчена процедура экспресс-тестирования.

Мария Любицкая
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