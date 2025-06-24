Госдума разрешила ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права

Новый порядок предусматривает автоматическое лишение водительских прав в случае выявления медицинских противопоказаний. Если в ходе медосмотра у водителя обнаружат признаки, препятствующие безопасному управлению автомобилем, его направят на углубленное внеочередное обследование. Подтверждение диагноза приведёт к внесению информации в базу данных Минздрава, автоматической передаче сведений в ГИБДД и аннулированию водительского удостоверения. Игнорирование направления на внеочередную проверку также повлечет за собой лишение прав. Управление автомобилем после аннулирования прав будет квалифицироваться как езда без прав и повлечет за собой штраф и эвакуацию транспортного средства.