Водителей смогут лишать прав за непропуск спецтранспорта

Правительство России поддержало изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), усиливающие ответственность для водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту с включёнными мигалками, даже если на машине нет привычной цветографической раскраски. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно инициативе, за непредоставление преимущества спецтранспорту автомобилистов предлагается наказывать штрафом до 7,5 тыс. рублей или лишением водительских прав сроком до одного года. Как поясняется, цель поправок — устранить неоднозначность в трактовке правил и снизить число случаев, когда водители отказываются пропустить экстренные службы, ссылаясь на отсутствие служебной символики на машине.

Проект также уточняет поведение водителей при приближении машин экстренного реагирования и кортежей. Теперь, независимо от наличия окраски, при включённых спецсигналах автомобилисты будут обязаны перестраиваться, освобождая полосу движения, в том числе при сопровождении колонн. Речь идёт о скорой помощи, пожарных, полицейских и автомобилях с сопровождением высокопоставленных лиц.

Если поправки будут приняты, водителям официально запретят двигаться рядом с таким транспортом, обгонять его или иным образом создавать помехи. В отличие от текущих норм, где достаточно уступить дорогу, теперь от автомобилистов потребуется совершать активные действия — съезжать на обочину или в соседний ряд при приближении транспорта с включёнными синими маячками и сиреной.