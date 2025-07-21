«Любители фастфуда рискуют поглупеть»: Врач ошарашила фанатов бургеров и картошки фри

Регулярное употребление фастфуда негативно влияет на когнитивные способности, предупредила россиян врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам, бургеры, картошка фри и другая вредная пища отрицательно сказываются на здоровье кишечника, который связан с функциями мозга.

Поэтому для профилактики деменции, болезни Альцгеймера и подобных недугов следует воздержаться от жирной и высококалорийной пищи, подчеркнула эксперт. И в то же время она обнадёжила любителей фастфуда: реально поглупеть от вредной еды всё же не получится.

«Идея, что любители фастфуда рискуют поглупеть из-за своей страсти к картошке фри и бургерам, больше похожа на детскую страшилку. В современном мире много других факторов риска — например, цифровая зависимость снижает память, внимание, скорость мышления», — заключила собеседница РИАМО.