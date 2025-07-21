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21 июля, 12:11

«Любители фастфуда рискуют поглупеть»: Врач ошарашила фанатов бургеров и картошки фри

Врач Кашух: Регулярное употребление фастфуда влияет на когнитивные способности

Фастфуд. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Фастфуд. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Регулярное употребление фастфуда негативно влияет на когнитивные способности, предупредила россиян врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По её словам, бургеры, картошка фри и другая вредная пища отрицательно сказываются на здоровье кишечника, который связан с функциями мозга.

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Поэтому для профилактики деменции, болезни Альцгеймера и подобных недугов следует воздержаться от жирной и высококалорийной пищи, подчеркнула эксперт. И в то же время она обнадёжила любителей фастфуда: реально поглупеть от вредной еды всё же не получится.

«Идея, что любители фастфуда рискуют поглупеть из-за своей страсти к картошке фри и бургерам, больше похожа на детскую страшилку. В современном мире много других факторов риска — например, цифровая зависимость снижает память, внимание, скорость мышления», — заключила собеседница РИАМО.

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К слову, головной мозг считается самым жирным органом в человеческом теле. Поэтому недостаток полезных жиров и воды в рационе негативно влияет на функционирование мозга и может привести к развитию различных недугов. А чтобы избежать их, необходимо добавлять в рацион специальные продукты.

Борис Эльфанд
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