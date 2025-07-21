«Уменьшается в объёме»: Названы продукты для улучшения работы самого жирного органа

Головной мозг считается самым жирным органом в человеческом теле. По словам диетолога, нутрициолога и педиатра Ольги Кондратенко, примерно 60% его сухого вещества состоит из жиров, а 40% — из воды, белков, углеводов и других веществ. Поэтому недостаток полезных жиров и воды в рационе негативно влияет на функционирование мозга и может привести к развитию различных недугов.

Эксперт подчеркнула, что с возрастом в мозге уменьшается количество липидов, что приводит к снижению проводимости нервных импульсов. Также увеличивается концентрация холестерина, способствующего образованию атеросклеротических бляшек. В результате активизируются болезни и когнитивные нарушения.

«Постепенно мозг уменьшается в объёме, нарушаются его когнитивные функции, а именно память, скорость мышления и внимания. Сегодня прослеживается связь низкого содержания липидов в мозге и таких заболеваний, как шизофрения, болезнь Альцгеймера», — уточнила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, важную роль в процессе сохранения здоровья мозга играет правильное питание и водный режим. В рацион рекомендуется включать продукты, богатые полезными жирами и полиненасыщенными жирными кислотами, особенно омега-3. К ним относятся лосось, тунец, сельдь, сардины, орехи, семена льна и чиа. Кроме того, важны антиоксиданты, которые можно получать из фруктов, ягод и овощей, в том числе брокколи, шпината, авокадо. Не обойтись и без яиц, которые полезны для памяти и внимания.