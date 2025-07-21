«Уменьшается в объёме»: Названы продукты для улучшения работы самого жирного органа
Врач Кондратенко: Для здоровья мозга нужны вода и жирная пища в рационе
Полезные продукты. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Головной мозг считается самым жирным органом в человеческом теле. По словам диетолога, нутрициолога и педиатра Ольги Кондратенко, примерно 60% его сухого вещества состоит из жиров, а 40% — из воды, белков, углеводов и других веществ. Поэтому недостаток полезных жиров и воды в рационе негативно влияет на функционирование мозга и может привести к развитию различных недугов.
Эксперт подчеркнула, что с возрастом в мозге уменьшается количество липидов, что приводит к снижению проводимости нервных импульсов. Также увеличивается концентрация холестерина, способствующего образованию атеросклеротических бляшек. В результате активизируются болезни и когнитивные нарушения.
«Постепенно мозг уменьшается в объёме, нарушаются его когнитивные функции, а именно память, скорость мышления и внимания. Сегодня прослеживается связь низкого содержания липидов в мозге и таких заболеваний, как шизофрения, болезнь Альцгеймера», — уточнила собеседница «Газеты.ru».
По её словам, важную роль в процессе сохранения здоровья мозга играет правильное питание и водный режим. В рацион рекомендуется включать продукты, богатые полезными жирами и полиненасыщенными жирными кислотами, особенно омега-3. К ним относятся лосось, тунец, сельдь, сардины, орехи, семена льна и чиа. Кроме того, важны антиоксиданты, которые можно получать из фруктов, ягод и овощей, в том числе брокколи, шпината, авокадо. Не обойтись и без яиц, которые полезны для памяти и внимания.
«Другим наиважнейшим фактором для здоровья и молодости мозга остаётся соблюдение водного режима. Рассчитать его несложно: для взрослых — это 30 мл/кг веса и 40 мл/кг веса летом и в условиях высоких температур. Для детей — не менее 50 мл/кг веса», — заключила врач.
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