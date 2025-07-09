«Стремитесь к радуге на тарелке»: Названы продукты, которые помогут избежать обезвоживания

Из-за жары в офисах или на открытом воздухе люди часто упускают из виду признаки обезвоживания и другие сигналы, посылаемые организмом. Этот незаметный процесс способствует ускоренному старению кожных покровов, истощению внутренних ресурсов и снижению уровня энергии, рассказала семейный нутрициолог Виктория Сергеева. По её словам, для поддержания организма требуются антиоксиданты.

«Антиоксидантами богаты овощи, фрукты, зелень, бобовые, травы и специи. Продукты разных цветов содержат свои уникальные антиоксиданты, поэтому нужно стремиться к радуге на своей тарелке. Не ищите «заморские» продукты, всю палитру антиоксидантов можно получить из местных», – подчеркнула специалист в интервью RuNews24.ru.

Сергеева отметила, что летний сезон идеально подходит для употребления свежих ягод и фруктов, которые не только обладают прекрасным вкусом, но и приносят пользу здоровью. Они являются прекрасным источником антиоксидантов, которые можно добавлять в завтраки, салаты или использовать для приготовления полезных смузи.

Черника, малина, вишня, ежевика, смородина, голубика, клюква, облепиха – лишь небольшая часть ягод, богатых витаминами, полифенолами и другими фитонутриентами. Даже небольшое количество ягод способно уменьшить воздействие окислительного стресса, вызванного неблагоприятными факторами окружающей среды, жирной пищей, избыточным ультрафиолетовым излучением и другими причинами.

Обычные яблоки и груши также являются хорошими источниками антиоксидантов, равно как и бананы, гранат, виноград, арбуз, персики, сливы, киви, грейпфрут и инжир. Их различная окраска обусловлена содержанием ликопина, ресвератрола, бета-каротина, астаксантина, антацианина и других антиоксидантов, подытожила врач.