Мощный антиоксидант: Эндокринолог раскрыла пользу и вред берёзового сока

Берёзовый сок издревле считается мощным антиоксидантом, подчеркнула эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова, раскрывая пользу и вред напитка в интервью 360.ru. Она также обратила внимание на противовоспалительные и противоаллергические свойства природного нектара и его богатство микроэлементами.

Так, калий, кальций, магний, марганец и железо необходимые для здоровья всех органов человека. А сапонин, который тоже содержится в берёзовом соке, поддерживает сердечно-сосудистую систему и регулирует уровень холестерина в крови. К слову, напиток содержит мало калорий.

Тем не менее сахароза, глюкоза, фруктоза и различные кислоты, присутствующие в берёзовом соке, могут негативно сказаться на здоровье. Особенно осторожными следует быть людям с сахарным диабетом, патологиями ЖКТ и аллергией на берёзу.