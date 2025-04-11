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11 апреля, 13:26

Мощный антиоксидант: Эндокринолог раскрыла пользу и вред берёзового сока

Эндокринолог Петрова назвала берёзовый сок мощным антиоксидантом

Берёзовый сок. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Берёзовый сок. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Берёзовый сок издревле считается мощным антиоксидантом, подчеркнула эндокринолог и нутрициолог Наталья Петрова, раскрывая пользу и вред напитка в интервью 360.ru. Она также обратила внимание на противовоспалительные и противоаллергические свойства природного нектара и его богатство микроэлементами.

Так, калий, кальций, магний, марганец и железо необходимые для здоровья всех органов человека. А сапонин, который тоже содержится в берёзовом соке, поддерживает сердечно-сосудистую систему и регулирует уровень холестерина в крови. К слову, напиток содержит мало калорий.

Тем не менее сахароза, глюкоза, фруктоза и различные кислоты, присутствующие в берёзовом соке, могут негативно сказаться на здоровье. Особенно осторожными следует быть людям с сахарным диабетом, патологиями ЖКТ и аллергией на берёзу.

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Ранее диетолог назвала чудодейственные свойства берёзового сока. По мнению эксперта, нектар полезен для сердца и кожи. Кроме того, напиток обладает мочегонным эффектом, что способствует выведению токсинов и излишков жидкости из организма.

Борис Эльфанд
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