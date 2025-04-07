Москвичам рассказали, где собрать берёзовый сок, чтобы не нарваться на штраф

В Подмосковье начался сезон сбора берёзового сока, который представляет собой прозрачную и слегка сладковатую жидкость, выделяемую деревом после зимнего периода. Где можно легально собирать этот сок и насколько безопасен процесс для самих берёз, рассказала «Вечерняя Москва».

По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамата Кунафина, сбор березового сока в столице запрещён, поскольку это может причинить вред деревьям. Он подчеркнул, что такая деятельность приравнивается к повреждению зелёных насаждений и может повлечь за собой штрафы от 3500 рублей.

Кроме того, запрещается делать надрезы на коре берез, так как это также наносит ущерб дереву. Однако за пределами столицы, при соблюдении всех предосторожностей, сбор сока возможен. Врач общей практики Владимир Гуров отметил, что березовый сок богат витаминами и минералами, укрепляет иммунитет и обладает множеством полезных свойств. Главное — подходить к процессу с уважением к природе, чтобы не навредить дереву и обеспечить его восстановление.