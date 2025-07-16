Провокатор рака: Россиян предупредили о разрушительном эффекте хронического стресса

Хронический стресс перегружает нервную систему настолько, что мозг перестаёт отслеживать ситуацию в других системах и органах. К примеру, при воспалении в желудке мозг не успевает вовремя послать сигнал о выделении нейтрализующих веществ, что повышает риски развития онкологических заболеваний. Об этом рассказал психолог Михаил Хорс.

«Важно отметить, что стресс бывает физическим и эмоциональным. Первый возникает, например, при громких звуках или других внешних воздействиях. Когда они прекращаются, организм приходит в норму. Однако второй вид переживаний может быть разрушительным, вызывая развитие всевозможных заболеваний», — предупредил собеседник «Москвы 24».

По его словам, эмоциональный стресс является следствием неправильной реакции на те или иные события. Например, негативную реакцию вызывают мысли о том, что событие не должно было произойти, потому что человек этого не хотел. Усиливает проблему и суждение, мол, случилось что-то катастрофическое, если реальность не совпала с планами.