Эпидемия боли: Нейрохирург объяснил, как стресс разрушает позвоночник

Современный человек всё чаще сталкивается с проблемой боли в спине, и возрастные изменения позвоночника «молодеют» с каждым годом. Об этом рассказал ведущий нейрохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Асютин из Центральной клинической больницы УДП РФ.

«Ключевые факторы, которые ускоряют развитие заболеваний позвоночника — нехватка физической активности, сидячий образ жизни. Большую роль играет лишний вес, который усиливает нагрузку на позвоночник. Стресс – один из ведущих факторов риска», – подчеркнул нейрохирург в беседе с kp.ru.

Особую роль играет стресс. Длительное воздействие кортизола, гормона стресса, разрушает обмен веществ, негативно влияя на межпозвонковые диски и мышцы. Типичное последствие — постоянное напряжение в области шеи, плеч и верхней части спины, создающее избыточную нагрузку на позвоночник.

Ситуацию усугубляют вредные привычки, такие как курение, замедляющее восстановление тканей вчетверо, а также неправильное питание и генетическая предрасположенность. Таким образом, здоровье позвоночника — это не только регулярные физические нагрузки, но и комплексный подход: умение управлять стрессом, полноценный отдых и осознанный выбор в пользу здорового образа жизни.