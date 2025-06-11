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11 июня, 07:55

Эпидемия боли: Нейрохирург объяснил, как стресс разрушает позвоночник

Нейрохирург Асютин: Боли в спине могут появляться из-за стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stock-Asso

Современный человек всё чаще сталкивается с проблемой боли в спине, и возрастные изменения позвоночника «молодеют» с каждым годом. Об этом рассказал ведущий нейрохирург, кандидат медицинских наук Дмитрий Асютин из Центральной клинической больницы УДП РФ.

«Ключевые факторы, которые ускоряют развитие заболеваний позвоночниканехватка физической активности, сидячий образ жизни. Большую роль играет лишний вес, который усиливает нагрузку на позвоночник. Стресс – один из ведущих факторов риска», – подчеркнул нейрохирург в беседе с kp.ru.

Особую роль играет стресс. Длительное воздействие кортизола, гормона стресса, разрушает обмен веществ, негативно влияя на межпозвонковые диски и мышцы. Типичное последствие — постоянное напряжение в области шеи, плеч и верхней части спины, создающее избыточную нагрузку на позвоночник.

Ситуацию усугубляют вредные привычки, такие как курение, замедляющее восстановление тканей вчетверо, а также неправильное питание и генетическая предрасположенность. Таким образом, здоровье позвоночника — это не только регулярные физические нагрузки, но и комплексный подход: умение управлять стрессом, полноценный отдых и осознанный выбор в пользу здорового образа жизни.

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Стресс для тела: Врач предупредил об опасности холодного душа при отключении горячей воды

Ранее психолог назвала универсальный способ, который может помочь вам справиться со стрессом. Необходимо прокачать у себя навык визуализации, чтобы добраться до мощных подсознательных резервов психики. К примеру, можно выдумать себе шум дождя или вкус клубники.

Владимир Озеров
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