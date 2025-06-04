Стресс для тела: Врач предупредил об опасности холодного душа при отключении горячей воды

В регионах России идёт плановое отключение горячей воды, и у многих людей есть привычка не греть воду, а просто мыться под холодным душем. Это не равносильно купанию в проруби, но опасность всё же есть, рассказал Life.ru врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Резкое снижение температуры воды для организма — это переохлаждение. Даже снижение на 1-2 градуса. И, естественно, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кардиолог

Врач объяснил, что через расширенные сосуды часть горячей крови распределяет тепло, которое вырабатывает наш организм, чтобы мы не перегревались. А когда мы начинаем купаться в холодной воде, сосуды не успевают быстро закрыться. Кровь начинает охлаждаться и попадать внутрь организма уже холодной. Для тела это стресс, поэтому иммунитет может не сработать.

Также у многих есть привычка не вытираться полотенцем после холодного душа. Когда тело мокрое, переохлаждение распространяется быстрее, так как вода испаряется и отбирает часть тепла у организма. Это может привести к переохлаждению даже в знойную погоду.

«Лучше всего в период отключения горячей воды греть холодную, потому что переохлаждение приведёт к болезни. Это законы природы, мы теплокровные, мы теряем тепло и приобретаем возможность заболеть, потому что иммунная система не выдерживает. Она считает, что произошла атака. Когда холодная вода попадает, мы переохлаждаем внутренние органы, и можем заболеть. Это очень опасно», — предупреждает врач.