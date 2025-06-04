Стресс для тела: Врач предупредил об опасности холодного душа при отключении горячей воды
Кардиолог Кондрахин: Холодный душ при отключении горячей воды небезопасен
Холодный душ летом может быть опасен для здоровья. Обложка © Freepik / cookie_studio
В регионах России идёт плановое отключение горячей воды, и у многих людей есть привычка не греть воду, а просто мыться под холодным душем. Это не равносильно купанию в проруби, но опасность всё же есть, рассказал Life.ru врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Резкое снижение температуры воды для организма — это переохлаждение. Даже снижение на 1-2 градуса. И, естественно, если это делать короткий период времени, особенно после очень жаркого дня, то вероятность заболеть будет очень высока.
Врач объяснил, что через расширенные сосуды часть горячей крови распределяет тепло, которое вырабатывает наш организм, чтобы мы не перегревались. А когда мы начинаем купаться в холодной воде, сосуды не успевают быстро закрыться. Кровь начинает охлаждаться и попадать внутрь организма уже холодной. Для тела это стресс, поэтому иммунитет может не сработать.
Также у многих есть привычка не вытираться полотенцем после холодного душа. Когда тело мокрое, переохлаждение распространяется быстрее, так как вода испаряется и отбирает часть тепла у организма. Это может привести к переохлаждению даже в знойную погоду.
«Лучше всего в период отключения горячей воды греть холодную, потому что переохлаждение приведёт к болезни. Это законы природы, мы теплокровные, мы теряем тепло и приобретаем возможность заболеть, потому что иммунная система не выдерживает. Она считает, что произошла атака. Когда холодная вода попадает, мы переохлаждаем внутренние органы, и можем заболеть. Это очень опасно», — предупреждает врач.
А вот любителей водоёмов в летний сезон подстерегает другая опасность. Что такое «зуд купальщиков» и где вы рискуете его подхватить — ликбез от врача в материале Life.ru.