«Подсознательные резервы»: Раскрыт необычный способ побороть стресс

Для того, чтобы избавиться от стресса, необходимо научиться визуализировать обстановку. В этом помогут представления в голове о пении птиц, шуме дождя и даже о вкусе клубники. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

«Визуализация — это создание внутренних образов в сознании человека с помощью слуховых, зрительных, вкусовых, обонятельных и осязательных ощущений. Воображение открывает человеку доступ к мощным подсознательным резервам психики. Чтобы использовать образы для снятия повышенной тревожности, специально фиксируйте в памяти обстановку или состояние, в которых вы чувствовали себя комфортно, расслабленно, спокойно — это ваши ресурсные ситуации», – подчеркнула специалист в беседе с РИАМО.

Игонина дополнила, что для успокоения следует представлять облака, лес, морские волны, постараться «услышать» шум дождя или любимую песню. Кроме того, стоит представить вкус клубники, чтобы побороться тревожность, пояснила эксперт.

«Одна из основных базовых потребностей человека — безопасность. За тревожностью часто стоит страх её потерять, утратить стабильность и ясность. Чтобы этого избежать, очень важно вовремя «заземляться» — этому поможет наличие прочных опор. Это может быть семья, чувство долга, любовь к жизни, увлечения. Цените и берегите то, что у вас есть сейчас: само по себе понимание этого — огромный неотъемлемый ресурс», – объяснила Игонина.

Также эксперт поделилась дыхательными техниками, которые помогут снизить тревогу. Для этого нужно приложить ладони к животу и начать медленно вдыхать и выдыхать. Затем специалист посоветовала сделать глубокий вдох, а затем выдох в два раза длиннее вдоха. Кроме того, следует несколько раз быстро втянуть воздух носом, а после сделать продолжительный выдох ртом.