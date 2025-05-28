Утро добрым бывает: Россиянам объяснили, как гормон стресса влияет на пробуждение

Многие люди тяжело просыпаются по утрам. На пробуждение влияет гормон стресса — кортизол. Недостаток этого гормона способствует тому, что после сна хочется ещё побыть в кровати и никуда не идти, объяснила врач Екатерина Дмитренко.

«Вот как кортизол влияет на наше пробуждение и общее состояние: — Энергия и бодрость: Кортизол усиливает обмен веществ, повышая наши энергетические уровни и способствуя более лёгкому пробуждению. — Подавление воспалений: Благодаря своим противовоспалительным свойствам, кортизол помогает уменьшить болевые и воспалительные ощущения в организме», — подчеркнула специалист в беседе с RuNews24.ru.

Также утренний кортизоловый всплекс повышает уровень сахара в крови, что требуется для обеспечения мозга энергией. По словам эксперта, гормон стресса утром находится на низком уровне, а уже спустя 30-60 минут увеличивается. Медик добавила, что это естественный процесс, позволяющий чувствовать себя энергично на протяжении всего дня.

Утром полезно совершить прогулку. Это нужно сделать в течение первых 30 минут после сна. По словам медика, прогулка поможет «разбудить» организм. Также на плохое пробуждение влияет нарушение гликемического контроля. Дмитриенко уточнила, что диета, которая не регулирует уровень сахара в крови, способна вызвать гипогликемию. Кроме того, чрезмерные физические нагрузки и усталость приводят к сбою уровня кортизола.