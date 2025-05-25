Просыпаемся без кофе: Названа фруктовая «тройка бодрости», которая запустит мозг утром
Диетолог Соломатина: Яблоко, банан и цитрус разбудят с утра лучше кофе
Яблоко, банан и цитрус разбудят с утра лучше кофе. Обложка © freepik/KamranAydinov
Если с утра сложно включиться в работу и «тормозит» мозг, дело может быть не в недосыпе, а в обезвоживании. Об этом рассказала Life.ru диетолог Елена Соломатина и назвала три фрукта, которые помогут быстро проснуться и сохранить энергию до вечера.
Дело в том, что когда мы спим, то мы расходуем жидкость, мы же не пьём в течение всей ночи. И всё равно, даже если мы не сильно потеем, у вас всё равно есть испарение — и организм обезвоживается. И часто это состояние обезвоживания, даже такого латентного, скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться, потому что прежде всего, конечно, от обезвоживания страдает мозг.
На первое место Елена выдвинула цитрусовые — апельсины, грейпфруты, мандарины. Они не только сочные и сладкие, но и бодрят своим ароматом. Достаточно просто понюхать дольку апельсина — и мозг уже включается. Лимон — особый случай: его можно добавить в воду или смузи.
Банан — ещё один фрукт, который поможет не «залипать» в течение дня. Он богат углеводами и содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина. По словам Соломатиной, он может действовать по-разному: кого-то — расслаблять, а кого-то — бодрить, особенно в связке с утренней активностью.
Замыкает тройку яблоко. Оно помогает проснуться не только за счёт сочности и витаминов, но и за счёт самого процесса жевания. В яблоке содержится кверцетин — мощный антиоксидант, который улучшает кровообращение и укрепляет сосуды. Это напрямую сказывается на работе мозга и уровне энергии.
Кстати, вопреки мифам ЗОЖ, не весь хлеб стоит исключать из рациона. Как ранее рассказывала эндокринолог Оксана Михалева, ржаной хлеб полезнее пшеничного — в нём больше белка, клетчатки и витаминов при меньшей калорийности. Особенно хорош хлеб второго сорта: он даёт энергию за счёт крахмала и насыщает без «пустых» калорий. Но с белыми и сильно переработанными сортами стоит быть осторожнее.