Просыпаемся без кофе: Названа фруктовая «тройка бодрости», которая запустит мозг утром

Если с утра сложно включиться в работу и «тормозит» мозг, дело может быть не в недосыпе, а в обезвоживании. Об этом рассказала Life.ru диетолог Елена Соломатина и назвала три фрукта, которые помогут быстро проснуться и сохранить энергию до вечера.

Дело в том, что когда мы спим, то мы расходуем жидкость, мы же не пьём в течение всей ночи. И всё равно, даже если мы не сильно потеем, у вас всё равно есть испарение — и организм обезвоживается. И часто это состояние обезвоживания, даже такого латентного, скрытого, может вызывать чувство усталости и невозможности сконцентрироваться, потому что прежде всего, конечно, от обезвоживания страдает мозг. Елена Соломатина Диетолог

На первое место Елена выдвинула цитрусовые — апельсины, грейпфруты, мандарины. Они не только сочные и сладкие, но и бодрят своим ароматом. Достаточно просто понюхать дольку апельсина — и мозг уже включается. Лимон — особый случай: его можно добавить в воду или смузи.

Банан — ещё один фрукт, который поможет не «залипать» в течение дня. Он богат углеводами и содержит триптофан — аминокислоту, способствующую выработке серотонина. По словам Соломатиной, он может действовать по-разному: кого-то — расслаблять, а кого-то — бодрить, особенно в связке с утренней активностью.

Замыкает тройку яблоко. Оно помогает проснуться не только за счёт сочности и витаминов, но и за счёт самого процесса жевания. В яблоке содержится кверцетин — мощный антиоксидант, который улучшает кровообращение и укрепляет сосуды. Это напрямую сказывается на работе мозга и уровне энергии.