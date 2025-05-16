Доходит до панических атак: Раскрыто неочевидное последствие хронического стресса

Далеко не всем это очевидно, но хронический стресс и тревога вызывают напряжение мышц, из-за чего возникает так называемый эффект «стрессовой спины» или миофасциальный синдром. Об этом рассказал ортопед Ярослав Козлов.

По его словам, на недуг указывает отсутствие чёткой локализации, потому что боль может блуждать от поясницы к шее. Она усиливается при эмоциональном напряжении, а не при физической нагрузке. После нескольких дней отдыха поясница зачастую «выздоравливает». Также возможны сопутствующие симптомы, например, бессонница или панические атаки.

Что касается методов борьбы, собеседник «Вечерней Москвы» рекомендует сначала определить и устранить главный стрессовый фактор. Если это невозможно, следует использовать дыхательные практики, психотерапию и восполнение микро- и макроэлементов, которые расходуются при стрессе, и другие методики.