Врач раскрыла опасность синдрома Марии Антуанетты, от которого можно поседеть

Человек может поседеть из-за сильного стресса, предупредила врач-трихолог и дерматолог Марина Сон. По её словам, у данного негативного явления даже есть название — синдром Марии Антуанетты. Согласно легенде, французская королева стала полностью седой за ночь перед казнью.

Анализ белков в волосах показывает, что на появление седины влияет активность генов, связанных с энергетическим метаболизмом, митохондриями и антиоксидантной защитой. Если эти гены не активны, процесс производства клеток, отвечающих за цвет волос, замедляется или белки не могут добраться до клеток растущих волос, подчеркнула эксперт.

По её словам, такой сбой может возникнуть под воздействием стресса. Волосы, как отметила собеседница «Газеты.ru» содержат стволовые клетки-предшественники меланоцитов (MeSC), которые делятся и высвобождают клетки меланоциты, отвечающие за окраску волос с помощью меланинов.