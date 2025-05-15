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15 мая, 14:22

Врач раскрыла опасность синдрома Марии Антуанетты, от которого можно поседеть

Врач Сон подтвердила, что от сильного стресса можно поседеть

Девушка посидела от стресса. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Девушка посидела от стресса. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Человек может поседеть из-за сильного стресса, предупредила врач-трихолог и дерматолог Марина Сон. По её словам, у данного негативного явления даже есть название — синдром Марии Антуанетты. Согласно легенде, французская королева стала полностью седой за ночь перед казнью.

Анализ белков в волосах показывает, что на появление седины влияет активность генов, связанных с энергетическим метаболизмом, митохондриями и антиоксидантной защитой. Если эти гены не активны, процесс производства клеток, отвечающих за цвет волос, замедляется или белки не могут добраться до клеток растущих волос, подчеркнула эксперт.

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По её словам, такой сбой может возникнуть под воздействием стресса. Волосы, как отметила собеседница «Газеты.ru» содержат стволовые клетки-предшественники меланоцитов (MeSC), которые делятся и высвобождают клетки меланоциты, отвечающие за окраску волос с помощью меланинов.

«Оставшиеся стволовые клетки останавливаются в развитии и не вызревают. В результате меланоцитов, отвечающих за цвет волос, становится критически мало и волосы седеют», — объяснила врач.

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Борис Эльфанд
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