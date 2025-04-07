Артрит, коленки, два щелчка: Травматолог «приговорил» невротиков к болезни стариков

Стресс оказывает пагубное влияние на многие узлы человеческого организма. Под ударом оказываются не только иммунитет, сердечно-сосудистая и нервная системы, но и опорно-двигательный аппарат. О роли частых эмоциональных качелей в жизни суставов Life.ru рассказал кандидат медицинских наук, травматолог, доцент кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета, амбассадор бренда Первый живой коллаген Алексей Репетюк.

Специалист напомнил, что современная жизнь перенасыщена информацией и делами, а они неминуемо приводят к перегрузкам на работе, недостатку сна и, как следствие, стрессу. Когда последний становится хроническим, клетки организма начинают разрушаться под воздействием окислительных процессов.

Тревожность ослабляет иммунитет, нарушает барьерные функции организма и влияет на все системы, включая нервную и опорно-двигательную. Хотя психоэмоциональное напряжение не является первопричиной ортопедических заболеваний, оно значительно усугубляет их течение: усиливает болевые ощущения, снижает подвижность суставов, ухудшает результаты реабилитации Алексей Репетюк Травматолог, врач по спортивной медицине

Обострения ревматоидного и псориатического артритов, фибромиалгии, системной красной волчанки напрямую связаны с выбросом гормона стресса кортизола, так как он провоцирует воспалительные процессы. Кроме того, в нервном состоянии организм начинает вырабатывать аутоантитела и цитокины, атакующие собственные клетки. Параллельно снижается выработка гиалуроновой кислоты — основного компонента синовиальной жидкости, которая обеспечивает смазку и амортизацию суставов.

«Управление стрессом, здоровый образ жизни и своевременная медицинская помощь — основа профилактики суставных заболеваний. Ключевые рекомендации: нормализация сна, сбалансированное питание, контроль веса, умеренная физическая активность. <…> Дополнительно снизить уровень тревожности помогают медитация, дыхательные практики и йога — они способствуют расслаблению, улучшению сна и самочувствия», — подытожил Репетюк.