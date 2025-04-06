Психотерапевт назвал три причины повышения спроса на антидепрессанты среди россиян

Судя по показателям продаж антидепрессантов в первые месяцы 2024 года, такие средства среди россиян стали популярнее в 1,5 раза. Жители нашей страны приобрели тогда 3,5 млн упаковок. В беседе с РИА «ФедералПресс» врач-психотерапевт Илья Бушталлер объяснил, почему этими препаратами стали пользоваться так часто.

В современном мире полно источников стресса и психоэмоциональных нагрузок. Всё это приводит к развитию у людей тревожных и депрессивных расстройств, с которыми они борются всеми доступными методами, включая приём антидепрессантов. В начале 2024 прибыль от продаж таких препаратов в аптеках составила 3 млрд рублей – на 50 % больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Специалист считает, что россияне стали больше доверять доказательной медицине, ставя под сомнение услуги непонятных коучей. Кроме того, современные антидепрессанты действительно дают результат, а побочек в них стало гораздо меньше.

Тревогу вызывает желание пациентов получить эффект сразу же. Однако антидепрессант — это не «снадобье для счастья», а лучше всего будет сочетать их вместе с психотерапией под присмотром врача. Самолечение может вылиться в неприятные последствия из-за индивидуальных особенностей организма.