Стало известно, сколько россиян принимают антидепрессанты
«Газета.ru»: Почти каждый пятый опрошенный россиянин принимает антидепрессанты
Почти 19% россиян покупают антидепрессанты. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые опубликовала «Газета.ru».
Выяснилось, что наибольшая часть расходов россиян направляется на обезболивающие и противовоспалительные препараты — 36% опрошенных тратят деньги на эти лекарства. Витамины и биологически активные добавки занимают вторую позицию (31% респондентов). Препараты для пищеварения, включая средства для похудения, находятся на последнем месте с 14%.
Кроме медикаментов, участники исследования рассказали о своих расходах на медицинские процедуры в 2025 году. На первой строчке стоматологические услуги и уход за зубами (34%). Чек-апы и диагностические процедуры, такие как анализы, МРТ и УЗИ, занимают второе место с 26%. Косметологические процедуры, включая инъекционные и уходовые методики, востребованы у 21% респондентов. Физиотерапия и массажи находятся в приоритете у 12% опрошенных, затем идут витаминные капельницы (7%).
В опросе приняли участие три тысячи россиян.
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«Шедеврум» / Life.ru