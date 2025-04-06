Исследование показало, как часто и зачем россияне ходят к психологам в наше время

В последние годы подростки в России стали в 100 раз чаще обращаться за помощью в решении своих проблем к психологам. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на результаты исследования сервиса онлайн-терапии Ясно.

В 2021 году среди клиентов психологов было лишь 0,02% людей младше 18 лет, а в 2025 году их доля составила 2,38% (в 119 раз больше). Молодёжь в возрасте 18-24 лет тоже стала чаще посещать специалистов (рост с 19% до 33%). Их проблемы зачастую связаны со стрессом, самооценкой, страхом и тревожностью.

Однако чаще всех к психологам хотят миллениалы (25-44 года), хотя здесь динамика наоборот отрицательная. В 2021 году за помощью обращались 57%, а сейчас — лишь 46%. Они чаще всего хотят разобраться с хроническим стрессом, нестабильной самооценкой или проблемами в личной жизни.

Люди старше 45 лет стали посещать психологов чуть чаще (3,7% в 2021 году, 3,8% в 2025). Их волнует стресс, сложности в отношениях с партнёром, нестабильная самооценка.