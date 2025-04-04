«Статус и доминирование»: Психолог раскрыла секрет сексуальности лысых мужчин

Многочисленные исследования показывают, насколько внешний вид мужчины влияет на его привлекательность. В частности, женщины обращают внимание на лысину, которая может восприниматься как признак доминирования и высокого статуса. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

«Лысина может восприниматься как признак статуса и доминирования, что могло сыграть свою роль в формировании предпочтений на протяжении веков. В конечном счете, формы привлекательности разнообразны и многогранны. Лысина может быть лишь одним из аспектов, олицетворяющим внутреннюю силу и мужественность», — отметила собеседница Инфо24.