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4 апреля, 16:23

«Статус и доминирование»: Психолог раскрыла секрет сексуальности лысых мужчин

Психолог Миллер: Лысина может восприниматься как признак доминирования мужчины

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Многочисленные исследования показывают, насколько внешний вид мужчины влияет на его привлекательность. В частности, женщины обращают внимание на лысину, которая может восприниматься как признак доминирования и высокого статуса. Об этом рассказала психолог и сексолог Александра Миллер.

«Лысина может восприниматься как признак статуса и доминирования, что могло сыграть свою роль в формировании предпочтений на протяжении веков. В конечном счете, формы привлекательности разнообразны и многогранны. Лысина может быть лишь одним из аспектов, олицетворяющим внутреннюю силу и мужественность», — отметила собеседница Инфо24.

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Напомним, ранее сексуальность лысых мужчин объяснили поведением приматов. По словам психолога, у агрессивных самцов шимпанзе и горилл на теле встречаются залысины.

Борис Эльфанд
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