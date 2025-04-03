«Агрессивные гориллы»: Сексуальность лысых мужчин объяснили поведением приматов

До 70% мужского населения страдает от облысения, причём четверть представителей сильного пола начинают терять волосы ещё в молодости. Тем не менее мужская лысина ассоциируется у женщин с сексуальностью. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.

«У самцов шимпанзе и горилл, если они очень агрессивные, активные, то и там тоже имеет место облысение. Стало понятно, что сокращение волос на голове — это ничто иное, как приспособительная реакция в животном мире у самцов приматов, чтобы побеждать в схватках», — объяснил свою теорию собеседник 360.ru.

Он подчеркнул, что женщины ассоциируют лысину не только с высокой сексуальностью, но и с лидерскими качествами, харизматичностью, смелостью, решительностью и успешностью мужчины. По его словам, данный тренд прослеживается последние лет 30.