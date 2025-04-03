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3 апреля, 07:56

«Агрессивные гориллы»: Сексуальность лысых мужчин объяснили поведением приматов

Психолог Зберовский: Мужская лысина ассоциируется у женщин с сексуальностью

До 70% мужского населения страдает от облысения, причём четверть представителей сильного пола начинают терять волосы ещё в молодости. Тем не менее мужская лысина ассоциируется у женщин с сексуальностью. Об этом рассказал психолог Андрей Зберовский.

«У самцов шимпанзе и горилл, если они очень агрессивные, активные, то и там тоже имеет место облысение. Стало понятно, что сокращение волос на голове — это ничто иное, как приспособительная реакция в животном мире у самцов приматов, чтобы побеждать в схватках», — объяснил свою теорию собеседник 360.ru.

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Он подчеркнул, что женщины ассоциируют лысину не только с высокой сексуальностью, но и с лидерскими качествами, харизматичностью, смелостью, решительностью и успешностью мужчины. По его словам, данный тренд прослеживается последние лет 30.

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Ранее зарубежная публика признала российского актёра Юру Борисова новым крашем и «королём лысых». В свою очередь стилистка охарактеризовала образ звезды как «загадочный русский гопник».

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«Шедеврум» / Life.ru

Борис Эльфанд
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