Врач поставила точку в споре, надо ли лысым мыть голову шампунем
Терапевт Ишбаева: Лысым людям нужно мыть голову не реже, чем обладателям шевелюр
Лысым людям необходимо мыть голову не реже, чем обладателям роскошных шевелюр, рассказала терапевт Дилфуза Ишбаева. Специалист посоветовала таким пациентам выбирать гипоаллергенные шампуни, подходящие конкретному типу кожи.
"Шампуня потребуется мало, но совсем отказываться от него не следует. <...> Мыть голову лысым людям следует так же часто, как и при наличии полноценной шевелюры", — сказал медик в беседе с NEWS.ru.
Также Ишбаева напомнила о необходимости защиты лысины от солнца. По её словам, желательно использовать средства с SPF 30 с двумя типами фильтров — UVA и UVB. А в зимний период врач призвала не забывать об увлажняющих кремах и головных уборах.
Ранее Life.ru рассказал, как правильно мыть голову, чтобы всегда иметь идеальную и чистую шевелюру. Достаточно придерживаться семи несложных советов от эксперта.
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