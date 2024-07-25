Врач поставила точку в споре, надо ли лысым мыть голову шампунем

Лысым людям необходимо мыть голову не реже, чем обладателям роскошных шевелюр, рассказала терапевт Дилфуза Ишбаева. Специалист посоветовала таким пациентам выбирать гипоаллергенные шампуни, подходящие конкретному типу кожи.

"Шампуня потребуется мало, но совсем отказываться от него не следует. <...> Мыть голову лысым людям следует так же часто, как и при наличии полноценной шевелюры", — сказал медик в беседе с NEWS.ru.

Также Ишбаева напомнила о необходимости защиты лысины от солнца. По её словам, желательно использовать средства с SPF 30 с двумя типами фильтров — UVA и UVB. А в зимний период врач призвала не забывать об увлажняющих кремах и головных уборах.