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13 мая, 04:00

Инсульт-привет! Кардиолог назвал шесть опаснейших привычек, которые убивают сердце и сосуды

Кардиолог Гасанов: Переизбыток соли и хронический стресс повышают риск инсульта

Переизбыток соли и курение увеличивают риск инсульта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Переизбыток соли и курение увеличивают риск инсульта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Инсульт — одно из самых опасных острых состояний, которое развивается стремительно, но формируется постепенно, часто — годами. По данным ВОЗ, до 80% случаев инсульта можно было бы предотвратить. Какие повседневные привычки действительно представляют угрозу для сосудов и как их скорректировать, рассказал врач-кардиолог «СМ-Клиника» Илкин Гасанов в беседе с Life.ru.

Одной из главных угроз является чрезмерное потребление соли. Она задерживает жидкость в организме, что в свою очередь повышает артериальное давление, а гипертония является основным фактором риска инсульта. Эксперт отметил, что соль скрывается не только в солонке, но и в готовых продуктах, таких как колбасы, сыры, соусы и консервы. Рекомендуется ограничивать потребление соли до 5 граммов в сутки — это примерно одна чайная ложка без горки.

Курение является ещё одним фактором риска. Каждая сигарета повреждает стенки сосудов, способствует их сужению и делает кровь более вязкой, что создаёт условия для образования тромбов. Собеседник Life.ru подчеркнул, что риск инсульта у курящих в два-четыре раза выше, чем у некурящих, особенно если они страдают от гипертонии или повышенного уровня холестерина.

«Отказ от сигарет — одно из самых эффективных решений для профилактики инсульта и инфаркта», — подчеркнул врач.

Что касается алкоголя, то Гасанов указал на то, что его злоупотребление в больших дозах повышает давление, может вызывать аритмии и нарушать уровень глюкозы и холестерина. Он подчеркнул, что особенно опасным является резкое повышение давления после употребления алкоголя, которое может стать причиной геморрагического инсульта. Специалист отметил, что безопасной дозы алкоголя не существует: чем реже и умереннее — тем лучше для сосудов.

«Малоподвижный образ жизни провоцирует ожирение, метаболические нарушения и снижение эластичности сосудов. Всего 30 минут умеренной физической активности в день — ходьбы, плавания, йоги или велосипеда — уже значительно снижают риск развития инсульта и улучшают общее состояние сердечно-сосудистой системы», — заметил кардиолог.

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Собеседник Life.ru также добавил, что неправильное питание способствует накоплению «плохого» холестерина, атеросклерозу и ожирению. Эти состояния напрямую связаны с нарушением кровоснабжения мозга. Специалист подчеркнул, что для профилактики инсульта необходимо соблюдать сбалансированную диету с достаточным количеством клетчатки, овощей, фруктов, цельных злаков, белка и полезных жиров.

Наконец, Гасанов рассказал, что хронический стресс и недостаток сна увеличивают нагрузку на сосуды. Стресс вызывает скачки давления и сосудистые спазмы, а нехватка сна нарушает гормональный баланс и обмен веществ, что повышает риск гипертонии и диабета. Врач порекомендовал поддерживать здоровый режим сна (не менее семи часов в сутки) и применять методы управления стрессом, такие как дыхательные упражнения и медитация.

«Профилактика начинается с честного взгляда на собственные привычки. Регулярные медицинские осмотры, контроль давления и холестерина, отказ от вредных зависимостей, правильное питание и физическая активность — простые шаги, которые могут сохранить не только здоровье, но и жизнь», — заключил кардиолог.

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А ранее врач рассказал об американском препарате DDL-920, который должен помочь в процессе восстановления двигательной функции после инсульта. По его словам, средство не ограничивается лишь этим — в перспективе разработка может помочь при болезни Альцгеймера или иных психиатрических расстройствах.

Андрей Горяничев
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