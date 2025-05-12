Врач назвала россиянам главную ошибку при восстановлении после майских шашлыков

Ощущение тяжести и дискомфорт после праздничных застолий – знакомая картина для многих. Богатая, порой чрезмерная еда нагружает пищеварительную систему, негативно влияя на самочувствие и работоспособность. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT поделилась советами, как мягко вернуть организму лёгкость.

«В качестве основных приёмов пищи стоит выбрать что-нибудь лёгкое, с минимумом жиров, зато богатое клетчаткой и белком. Например, на завтрак можно съесть нежирный творог, сырники, варёные яйца или яичницу, хорошо добавить лёгкий овощной салат. Но также можно ограничиться кофе и бутербродом с ветчиной или нежирным мясом, главное — не переедать», — рекомендует она.

На обед хорошо подойдёт салат из свежих овощей с небольшим количеством масла, куриный или овощной суп, котлеты из индейки на пару. Можете попробовать запечь рыбу.

Пока пищеварение не пришло в норму, стоит исключить из рациона тяжёлую, жареную, копченую пищу. При этом важно не голодать, а слушать свой организм и постепенно возвращаться к сбалансированному рациону.

Не забывайте и о движении. Ежедневная умеренная физическая активность, будь то лёгкая зарядка или пешие прогулки, стимулирует пищеварение и ускоряет восстановление.