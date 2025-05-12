Врач назвала россиянам главную ошибку при восстановлении после майских шашлыков
Гастроэнтеролог Кашух: После застолья исключите из рациона тяжёлую пищу
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Ощущение тяжести и дискомфорт после праздничных застолий – знакомая картина для многих. Богатая, порой чрезмерная еда нагружает пищеварительную систему, негативно влияя на самочувствие и работоспособность. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с RT поделилась советами, как мягко вернуть организму лёгкость.
«В качестве основных приёмов пищи стоит выбрать что-нибудь лёгкое, с минимумом жиров, зато богатое клетчаткой и белком. Например, на завтрак можно съесть нежирный творог, сырники, варёные яйца или яичницу, хорошо добавить лёгкий овощной салат. Но также можно ограничиться кофе и бутербродом с ветчиной или нежирным мясом, главное — не переедать», — рекомендует она.
На обед хорошо подойдёт салат из свежих овощей с небольшим количеством масла, куриный или овощной суп, котлеты из индейки на пару. Можете попробовать запечь рыбу.
Пока пищеварение не пришло в норму, стоит исключить из рациона тяжёлую, жареную, копченую пищу. При этом важно не голодать, а слушать свой организм и постепенно возвращаться к сбалансированному рациону.
Не забывайте и о движении. Ежедневная умеренная физическая активность, будь то лёгкая зарядка или пешие прогулки, стимулирует пищеварение и ускоряет восстановление.
Садиться на диету после застолья не рекомендуется, особенно если вы назначили её себе сами. Ранее гастроэнтеролог предупредила, что самовольно выбирать диеты не стоит, так как все они назначаются лишь в определённых ситуациях.