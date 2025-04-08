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8 апреля, 07:05

Гастроэнтеролог посоветовала не назначать себе диету самостоятельно

Гастроэнтеролог Кашух: При похудении жир «испаряется» через лёгкие в виде СО2

Замер похудения (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Замер похудения (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

В процессе похудения жир «испаряется» из организма в виде углекислого газа (СО2) и воды. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух.

«Жир — это источник энергии для организма. Когда возникает потребность в энергии, молекула жира разрушается. В процессе высвобождаются углекислый газ и вода. Углекислый газ выходит через лёгкие — мы его выдыхаем, то есть фактически жир испаряется», — объяснила она в беседе с РИАМО.

Процесс сжигания жира запускается при дефиците калорий, когда человек тратит больше энергии, чем получает с пищей. Достичь этого можно за счёт правильного питания и физической активности. Однако врач предостерегает от самостоятельного выбора диет, поскольку разные системы питания предназначены для разных целей — одни помогают при заболеваниях, другие корректируют вес. Лучше всего проконсультироваться с диетологом, который подберет рацион с учетом состояния здоровья и образа жизни.

Кашух отмечает, что успешное похудение — это не временные ограничения, а изменение привычек. Не нужно полностью отказываться от любимых продуктов, главное — соблюдать баланс. Например, иногда можно позволить себе немного шоколада, но в умеренных количествах. Таким образом, процесс снижения веса становится более комфортным и устойчивым.

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Ранее гастроэнтеролог рассказала о большом значении нормального режима сна в похудении и контроле веса. Врач пояснила, что недосып усиливает аппетит: это подтверждено исследованиями, выявившими, что после бессонных ночей у многих появляется труднопреодолимое желание накинуться на фастфуд и сладкое.

Юрий Лысенко
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