Россиянам рассказали, как похудеть при помощи сна

Нормализация сна играет важную роль в контроле аппетита и снижении веса. Об этом рассказала гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Екатерина Кашух. В беседе с РИАМО она отметила, что недосып может усиливать аппетит. Кашух указала на результаты многочисленных исследований, которые показывают, что после бессонной ночи у людей возникает желание наесться сладостей и фастфуда.

«Недосып усиливает аппетит, а полноценный сон его нормализует. Многочисленные исследования показывают, что после бессонной ночи тянет на вредную еду — хочется съесть что-нибудь сладкое и жирное. Так мозг пытается восполнить дефицит энергии», — рассказала врач.

Эксперт пояснила, что во время сна вырабатываются гормоны, отвечающие за чувство голода и насыщения. Однако недостаток сна может нарушать этот процесс, что приводит к трудностям в контроле пищевого поведения. По словам Кашух, в результате человек может переедать, даже если на самом деле он уже сыт.

Кашух также дала рекомендации по поддержанию режима сна и питания. Она посоветовала при возникновении желания перекусить после полноценного приема пищи сначала выпить стакан воды и подождать 20-30 минут. Если чувство голода не исчезнет, можно съесть что-то низкокалорийное, например, овощной салат или выпить кефир. Врач добавила, что полезно следить за размером порций и использовать «правило тарелки», заполняя половину тарелки овощами или фруктами, четверть — сложными углеводами и ещё четверть — белковыми продуктами. Медик заключила, что правильное питание и полноценный сон помогут организму быстрее адаптироваться к новому весу и поддерживать его в норме.