Унижение полных и опасное похудение: Шоу «Большие девочки» требуют запретить

Шоу «Большие девочки» требуют запретить из-за обвинений в унижении людей с избыточным весом и пропаганде опасных методов похудения. Об этом сообщает Mash.

Производитель лекарств для диабетиков и людей с ожирением подал иск в арбитражный суд столицы против каналов «Пятница» и Premier. В иске говорится о необходимости закрыть программу «Большие девочки», где девушки до 30 лет с весом от 100 кг худеют в прямом эфире на протяжении трёх месяцев.

Фармацевтическая компания утверждает, что участниц заставляют заниматься кардио и тяжёлыми физическими упражнениями, к которым они не готовы. По словам медиков, это всё негативно влияет на их здоровье — сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и другие жизненно важные органы. Также подчёркивается, что участницы испытывают психологическое давление, что может привести к расстройствам пищевого поведения и депрессии, а также негативно воздействовать на зрителей. Эндокринологи выступают за комплексный медицинский подход под контролем специалистов, в то время как шоу «Большие девочки» фокусируется исключительно на рейтингах.

«Команда «Больших девочек» благодарит компанию за внимание к проекту и озабоченность вопросами здоровья. Мы с уважением относимся к теме борьбы с лишним весом — методы разрабатываются совместно с профессионалами, существуют в рамках закона и не пропагандируют опасные практики», — ответили изданию на «Пятнице».