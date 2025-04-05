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5 апреля, 10:38

Унижение полных и опасное похудение: Шоу «Большие девочки» требуют запретить

Mash: Шоу «Большие девочки» хотят запретить из-за пропаганды опасного похудения

«Большие девочки». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilith.khachatryann

«Большие девочки». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lilith.khachatryann

Шоу «Большие девочки» требуют запретить из-за обвинений в унижении людей с избыточным весом и пропаганде опасных методов похудения. Об этом сообщает Mash.

Производитель лекарств для диабетиков и людей с ожирением подал иск в арбитражный суд столицы против каналов «Пятница» и Premier. В иске говорится о необходимости закрыть программу «Большие девочки», где девушки до 30 лет с весом от 100 кг худеют в прямом эфире на протяжении трёх месяцев.

Фармацевтическая компания утверждает, что участниц заставляют заниматься кардио и тяжёлыми физическими упражнениями, к которым они не готовы. По словам медиков, это всё негативно влияет на их здоровье — сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и другие жизненно важные органы. Также подчёркивается, что участницы испытывают психологическое давление, что может привести к расстройствам пищевого поведения и депрессии, а также негативно воздействовать на зрителей. Эндокринологи выступают за комплексный медицинский подход под контролем специалистов, в то время как шоу «Большие девочки» фокусируется исключительно на рейтингах.

«Команда «Больших девочек» благодарит компанию за внимание к проекту и озабоченность вопросами здоровья. Мы с уважением относимся к теме борьбы с лишним весом — методы разрабатываются совместно с профессионалами, существуют в рамках закона и не пропагандируют опасные практики», — ответили изданию на «Пятнице».

Как сейчас выглядят финалистки шоу «Большие девочки» и почему быстрое похудение опасно для здоровья
Как сейчас выглядят финалистки шоу «Большие девочки» и почему быстрое похудение опасно для здоровья

Ранее Life.ru сообщал, что более 80 британцев умерли после приёма «Оземпика» и его аналогов в погоне за красивым телом. Как минимум 18 человек скончались из-за использования «Мунджаро», в то время как 29 человек умерли после приёма «Оземпика», «Вегови» и «Ребелсаса».

Александра Мышляева
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