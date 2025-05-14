Академик назвал главную причину ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца остаётся одной из основных причин смертности в мире, приводя к инфарктам и другим тяжёлым осложнениям. По словам академика Юрия Бузиашвили, заместителя директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, главная причина ИБС — атеросклероз коронарных артерий, при котором нарушается кровоснабжение сердечной мышцы.

«Главная причина ишемической болезни сердца — это атеросклероз, при котором из-за сужения (стеноза) коронарных артерий нарушается кровоснабжение сердечной мышцы», — пояснил он в беседе с aif.ru.

Особая опасность этого заболевания заключается в его непредсказуемости. У некоторых пациентов даже значительное сужение артерий на 70% и более может долгое время не проявляться симптомами, тогда как у других относительно небольшое сужение менее 50% в молодом возрасте способно вызвать обширный инфаркт или внезапную смерть. Основной механизм развития инфаркта связан с разрывом атеросклеротической бляшки и последующим образованием тромба, полностью перекрывающего кровоток.

Однако встречаются и нестандартные случаи. Академик Бузиашвили приводит пример своего 25-летнего пациента с идеально чистыми сосудами, у которого инфаркт развился после сильнейшего стресса — падения с нефтяной вышки. В этом случае причиной стал резкий спазм коронарной артерии, которого оказалось достаточно для нарушения кровоснабжения сердца.

Профилактика ишемической болезни сердца включает контроль основных показателей здоровья, отказ от вредных привычек, поддержание физической активности и здорового питания. Современные методы лечения позволяют эффективно бороться с заболеванием при своевременном обращении за медицинской помощью. Особое внимание следует уделять любым симптомам, указывающим на возможные проблемы с сердцем, таким как боли в груди, одышка или необъяснимая слабость.