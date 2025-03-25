Врач рассказал про особо опасную болезнь сердца, при которой нет боли

Безболевые формы ишемической болезни сердца представляют особую опасность. Пациент может не ощущать дискомфорта даже при значительных нагрузках, что повышает риск внезапных осложнений. Ещё более коварны аневризмы аорты и сосудов головного мозга, которые часто развиваются бессимптомно. Как пояснил эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян, это связано не только с поздним обращением пациентов, но и с отсутствием явных симптомов у некоторых опасных патологий.

«Аневризма грудного или брюшного отдела аорты может оставаться незамеченной, пока не достигнет критического размера или не начнет сдавливать соседние органы. Физическая активность или резкий скачок давления способны спровоцировать разрыв, что нередко приводит к летальному исходу», — объяснил он в разговоре с РИА «ФедералПресс».