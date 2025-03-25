Здоровье Цивилёва около десяти лет назад подорвал острый инфаркт миокарда
Mash: Константин Цивилёв в последние годы страдал болезнью сердца и диабета
Константин Цивилёв в последние годы страдал от болезни сердца и диабета. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Константин Цивилёв
Здоровье Константина Цивилёва десять лет назад подорвал острый инфаркт миокарда, и с тех пор он неустанно боролся с атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом. Об этом сообщает Mash.
Несмотря на все испытания, Константин оставался оптимистом и продолжал радовать своих поклонников. Однако в последние дни его здоровье значительно ухудшилось. Врачи скорой помощи прибыли к нему в квартиру в московском районе Митино, но, к сожалению, не смогли помочь.
Напомним, известный телеведущий 90-х годов Константин Цивилёв, который вел популярные программы «Времечко» и «Сегоднячко», скончался на 60-м году жизни. Он родился 1 мая 1965 года в Москве и в 1993 году закончил Московский государственный институт культуры. В своей профессиональной деятельности он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, а также участвовал в создании программ «С добрым утром!», «Опять 25!» и других.