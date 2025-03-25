Здоровье Цивилёва около десяти лет назад подорвал острый инфаркт миокарда

Здоровье Константина Цивилёва десять лет назад подорвал острый инфаркт миокарда, и с тех пор он неустанно боролся с атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом. Об этом сообщает Mash.

Несмотря на все испытания, Константин оставался оптимистом и продолжал радовать своих поклонников. Однако в последние дни его здоровье значительно ухудшилось. Врачи скорой помощи прибыли к нему в квартиру в московском районе Митино, но, к сожалению, не смогли помочь.