Названы симптомы редкого рака, сгубившего Ларису Голубкину
Онколог Черемушкин: Лариса Голубкина умерла от редкого заболевания Вальденстрема
Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла от заболевания Вальденстрема. Это довольно редкий вид рака, который трудно диагностируется. Об этом рассказал онколог Евгений Черемушкин. По его словам, у недуга есть симптомы, характерные для многих людей.
«Симптомами болезни являются слабость, утомляемость, плохой аппетит, с которыми так или иначе сталкиваются многие. Все процессы происходят в костном мозге, что для диагностики не так просто», — подчеркнул собеседник aif.ru.
Он также отметил, что при болезни Вальденстрема группа клеток плазматического ряда разрастается и начинает угнетать все остальные, из-за чего нарушается свёртываемость крови. То есть из-за недуга повышается риск образования тромбов и в то же время — возможность спонтанного кровотечения. Однако в первую очередь страдает иммунитет.
Напомним, Лариса Голубкина умерла 22 марта. Последние десять лет актриса страдала от рака крови третьей стадии. Life.ru выяснил, что она ослепла, оглохла и облысела, а также иссохла до 30 кг перед смертью в хосписе. Прощание с Голубкиной пройдёт в храме святителя Николая на Трёх Горах 25 марта, однако звезду не похоронят рядом с мужем Андреем Мироновым.