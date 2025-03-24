Названы симптомы редкого рака, сгубившего Ларису Голубкину

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла от заболевания Вальденстрема. Это довольно редкий вид рака, который трудно диагностируется. Об этом рассказал онколог Евгений Черемушкин. По его словам, у недуга есть симптомы, характерные для многих людей.

«Симптомами болезни являются слабость, утомляемость, плохой аппетит, с которыми так или иначе сталкиваются многие. Все процессы происходят в костном мозге, что для диагностики не так просто», — подчеркнул собеседник aif.ru.