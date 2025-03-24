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24 марта, 08:00

Названы симптомы редкого рака, сгубившего Ларису Голубкину

Онколог Черемушкин: Лариса Голубкина умерла от редкого заболевания Вальденстрема

Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина умерла от заболевания Вальденстрема. Это довольно редкий вид рака, который трудно диагностируется. Об этом рассказал онколог Евгений Черемушкин. По его словам, у недуга есть симптомы, характерные для многих людей.

«Симптомами болезни являются слабость, утомляемость, плохой аппетит, с которыми так или иначе сталкиваются многие. Все процессы происходят в костном мозге, что для диагностики не так просто», — подчеркнул собеседник aif.ru.

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Он также отметил, что при болезни Вальденстрема группа клеток плазматического ряда разрастается и начинает угнетать все остальные, из-за чего нарушается свёртываемость крови. То есть из-за недуга повышается риск образования тромбов и в то же время — возможность спонтанного кровотечения. Однако в первую очередь страдает иммунитет.

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Напомним, Лариса Голубкина умерла 22 марта. Последние десять лет актриса страдала от рака крови третьей стадии. Life.ru выяснил, что она ослепла, оглохла и облысела, а также иссохла до 30 кг перед смертью в хосписе. Прощание с Голубкиной пройдёт в храме святителя Николая на Трёх Горах 25 марта, однако звезду не похоронят рядом с мужем Андреем Мироновым.

Борис Эльфанд
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