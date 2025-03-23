Стало известно, почему Голубкину не похоронят рядом с мужем
Юрист Малафеева: Голубкину не похоронят рядом с Мироновым из-за отсутствия места
Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище вместо Ваганьковского из-за нехватки мест, предположила юрист Анна Малафеева в разговоре. Она отметила, что решение не хоронить артистку рядом с её мужем Андреем Мироновым могло быть обусловлено различными административными и организационными мерами.
«Кроме того, возможны юридические ограничения. Например, если участок, на котором семья хотела бы организовать захоронение, уже находится под арендным согласием или на нём существуют какие-либо права третьих лиц», — пояснила Малафеева в беседе с aif.ru.
Однако сотрудники Ваганьковского кладбища сообщили изданию, что актрису могли бы похоронить рядом с мужем, который умер в 1987 году.
Напомним, актриса Лариса Голубкина умерла 22 марта. У неё был рак крови третьей степени. Отпевание пройдёт 25 марта. Как стало известно, похоронят артистку на Троекуровском кладбище. При её муж — Андрей Миронов покоится на Ваганьковском кладбище.
ТАСС / Сергей Бобылев