Стало известно, почему Голубкину не похоронят рядом с мужем

Актрису Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище вместо Ваганьковского из-за нехватки мест, предположила юрист Анна Малафеева в разговоре. Она отметила, что решение не хоронить артистку рядом с её мужем Андреем Мироновым могло быть обусловлено различными административными и организационными мерами.