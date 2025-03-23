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Регион
23 марта, 11:27

Прощание с Голубкиной пройдёт в храме святителя Николая на Трёх Горах

Лариса Голубкина. Обложка © VK / ГИТИС

Лариса Голубкина. Обложка © VK / ГИТИС

В Москве будут 25 марта прощаться с умершей народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, отпевание состоится в храме святителя Николая на Трёх Горах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).

«Будет прощание с ней и отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах в Москве в 12:00 мск 25 марта», — уточнили в учреждении.

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Напомним, актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии. Отпевание назначено на 25 марта. Похоронят кинозвезду на Троекуровском кладбище. При этом могила мужа артистки Андрея Миронова находится на Ваганьковском кладбище.

Татьяна Миссуми
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