Прощание с Голубкиной пройдёт в храме святителя Николая на Трёх Горах
Лариса Голубкина. Обложка © VK / ГИТИС
В Москве будут 25 марта прощаться с умершей народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, отпевание состоится в храме святителя Николая на Трёх Горах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).
«Будет прощание с ней и отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах в Москве в 12:00 мск 25 марта», — уточнили в учреждении.
Напомним, актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии. Отпевание назначено на 25 марта. Похоронят кинозвезду на Троекуровском кладбище. При этом могила мужа артистки Андрея Миронова находится на Ваганьковском кладбище.