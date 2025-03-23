Прощание с Голубкиной пройдёт в храме святителя Николая на Трёх Горах

В Москве будут 25 марта прощаться с умершей народной артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, отпевание состоится в храме святителя Николая на Трёх Горах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА).

«Будет прощание с ней и отпевание в храме святителя Николая на Трёх Горах в Москве в 12:00 мск 25 марта», — уточнили в учреждении.