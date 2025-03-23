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23 марта, 08:45

Названо место похорон Ларисы Голубкиной, она будет навсегда разлучена с мужем Андреем Мироновым

Мария Миронова: Артистку Ларису Голубкину похоронят на Троекуровском кладбище

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Во вторник, 25 марта, на Троекуровском кладбище пройдут похороны народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной, рассказала ТАСС актриса Мария Миронова. До этого с ней попрощаются в театре Российской армии.

«Да. <…> На Троекуровском», — ответила Миронова на вопрос, действительно ли Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище.

При этом муж и супруг артистки Андрей Миронов были похоронены на Ваганьковском кладбище. После смерти супруга в 1987 году Голубкина замуж снова выходить не стала.

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Напомним, что актриса Лариса Голубкина скончалась 22 марта. В последние десять лет звезда фильмов «Гусарская баллада» и «Сказка о царе Салтане» боролась с раком крови третьей стадии. Life.ru узнал дату и место прощания с артисткой.

Наталья Афонина
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