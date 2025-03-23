Названо место похорон Ларисы Голубкиной, она будет навсегда разлучена с мужем Андреем Мироновым

Во вторник, 25 марта, на Троекуровском кладбище пройдут похороны народной артисткой РСФСР Ларисы Голубкиной, рассказала ТАСС актриса Мария Миронова. До этого с ней попрощаются в театре Российской армии.

«Да. <…> На Троекуровском», — ответила Миронова на вопрос, действительно ли Голубкину похоронят 25 марта на Троекуровском кладбище.