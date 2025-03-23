Богатств больших не нажила: Раскрыта «тайна» завещания актрисы Голубкиной

Трёхкомнатная квартира Ларисы Голубкиной находится на Селезнёвской улице в Москве. Раньше это была двушка, ключи от которой вручили кинозвезде власти около 50 лет назад. Многоэтажка расположена недалеко от Театра Российской Армии, где работала Лариса Ивановна. После смерти мужа Андрея Миронова его однушку «присоединили» к квартире, так как она находилась через стенку на том же этаже. Так и получились трёхкомнатные апартаменты.

По слухам, у Голубкиной была дача, но она якобы давно продана, так как семья была равнодушна к загородной жизни. Поэтому после смерти актрисы наследникам отойдёт только столичная квартира. Главной претенденткой на недвижимость является дочь артистки и её двое детей, которые сейчас проживают в Германии и лишь изредка появляются в России. Мария Голубкина имеет свой собственный загородный дом, но после развода с Николаем Фоменко хочет продать его и переехать в Москву. Поклонники уверены, что дочь Ларисы Ивановны не станет продавать квартиру матери, потому что провела там детство и стены комнат помнят своих знаменитых владельцев. Известно, что у Ларисы Голубкиной в Германии есть единокровная сестра по отцу, но они мало общались и не поддерживали отношения. Поэтому вряд ли зарубежные родственники попадут в число наследников.