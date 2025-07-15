«Надо что-то менять»: Россиян предупредили об опасности «тихого отпуска»
Психолог Сулим призвала не менять полноценный отдых на короткие передышки
Сотрудник спит на работе. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Замена полноценного отдыха на короткие передышки, то есть так называемый «тихий отпуск», не поможет работникам избавиться от напряжения, а лишь усилит стресс, предупредила врач-психолог и преподаватель Софья Сулим. По её словам, отвлекаясь от работы подобным образом, сотрудник будет переживать за оставленные дела.
Кандидат психологических наук уверена, что при выборе условий отдыха работникам важно учитывать стрессоустойчивость: чем она выше, тем легче расслабиться. Однако для эффективности даже коротких передышек важно заранее настроиться и дать себе чёткую установку на отдых, иначе расслабиться будет сложно.
По словам эксперта, чаще всего «тихим отпуском» пользуются миллениалы, которым расслабиться бывает сложнее из-за высокой ответственности. В то же время зумеры могут эффективнее отдыхать, отвлекаясь от работы на короткое время. Представители старшего поколения тоже нередко выбирают короткие передышки, боясь вовсе лишиться работы.
«Стоит отметить, что «тихий отпуск» нередко практикуют те, кто сильно устал от сферы своей занятости, и это может быть знаком что-то поменять», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».
Ранее в Госдуме поддержали идею давать месячный отпуск сотруднику, проработавшему в компании более пяти лет. В то же время, согласно опросу, начальство стало чаще «выгонять» сотрудников в отпуск.