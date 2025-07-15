«Надо что-то менять»: Россиян предупредили об опасности «тихого отпуска»

Замена полноценного отдыха на короткие передышки, то есть так называемый «тихий отпуск», не поможет работникам избавиться от напряжения, а лишь усилит стресс, предупредила врач-психолог и преподаватель Софья Сулим. По её словам, отвлекаясь от работы подобным образом, сотрудник будет переживать за оставленные дела.

Кандидат психологических наук уверена, что при выборе условий отдыха работникам важно учитывать стрессоустойчивость: чем она выше, тем легче расслабиться. Однако для эффективности даже коротких передышек важно заранее настроиться и дать себе чёткую установку на отдых, иначе расслабиться будет сложно.

По словам эксперта, чаще всего «тихим отпуском» пользуются миллениалы, которым расслабиться бывает сложнее из-за высокой ответственности. В то же время зумеры могут эффективнее отдыхать, отвлекаясь от работы на короткое время. Представители старшего поколения тоже нередко выбирают короткие передышки, боясь вовсе лишиться работы.