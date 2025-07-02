В Госдуме поддержали идею о месяце отпуска за пять лет работы, но есть нюанс

Однако, с другой стороны, важно учитывать и интересы работодателя. Если специалист будет два месяца в году отсутствовать, это может нарушить рабочие процессы, особенно в небольших коллективах. А если такая инициатива будет закреплена на уровне закона, это потенциально может изменить отношение работодателей к найму и удержанию сотрудников. Например, компании начнут чаще выбирать временные трудовые контракты, чтобы избежать дополнительных отпусков, или будут менее охотно инвестировать в долгосрочные кадры.