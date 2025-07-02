В Госдуме поддержали идею о месяце отпуска за пять лет работы, но есть нюанс
Депутат Дрожжина призвала найти баланс в вопросе отпуска после пяти лет работы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jo Panuwat D
В России активно обсуждается идея дать возможность сотруднику уйти в отпуск на целый месяц, если он проработал в компании более пяти лет. Для работника это будет замечательной опцией, однако работодателю придётся нелегко, заявила в беседе с Life.ru депутат Государственной думы, член Комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина.
По её словам, дополнительный отпуск после 5 лет работы на одном месте — это безусловно хорошо для сотрудника. Есть возможность восстановиться и снизить риск выгорания, особенно в стрессовых профессиях, отметила парламентарий.
Однако, с другой стороны, важно учитывать и интересы работодателя. Если специалист будет два месяца в году отсутствовать, это может нарушить рабочие процессы, особенно в небольших коллективах. А если такая инициатива будет закреплена на уровне закона, это потенциально может изменить отношение работодателей к найму и удержанию сотрудников. Например, компании начнут чаще выбирать временные трудовые контракты, чтобы избежать дополнительных отпусков, или будут менее охотно инвестировать в долгосрочные кадры.
По словам Дрожжиной, здесь важно найти баланс. Поддерживать психологическое и физическое здоровье сотрудников нужно, но и перегибать нельзя. Например, можно вводить в штат психологов, организовывать занятия спортом или следить за прохождением диспансеризации.
«Но в целом любые подобные предложения должны рассматриваться профильным министерством и профессиональным сообществом», — заключила парламентарий.
Ранее Life.ru рассказывал, что общественники обратились в Госдуму с предложением ввести оплачиваемый отпуск в один месяц для работников, которые проработали в конкретной компании более пяти лет. Авторы инициативы считают, что это оградит сотрудников от стресса и выгорания на работе.