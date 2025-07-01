Россиянам советуют планировать отпуск на новогодние каникулы уже сейчас

По проекту от Минтруда РФ в 2026 году россиян ожидают 12-дневние каникулы в честь Нового года. И хоть сейчас лето, но турагент Виктория Подольская посоветовала в беседе с «Постньюс» уже начать планировать зимний досуг в продолжительные новогодние выходные.

По её словам, бронировать путёвки на январь 2026 года следует заранее. В противном случае человек может столкнуться с маленьким выбором и «космическими» ценами. Помимо зимы у россиян есть множество других дат для хорошего отдыха. Например, если взять отпуск на несколько дней, то можно устроить себе недельное путешествие в феврале, марте, мае или июне. Эксперт порекомендовала использовать такие «пятидневки», чтобы полюбоваться на достопримечательности России. Для этого подойдёт Санкт-Петербург, Сочи, Калуга, Тула, Казань, Золотое Кольцо, а также Псковская и Калининградская области.