Россиянам советуют планировать отпуск на новогодние каникулы уже сейчас
Турагент Подольская: Планировать отпуск на новогодние каникулы следует заранее
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По проекту от Минтруда РФ в 2026 году россиян ожидают 12-дневние каникулы в честь Нового года. И хоть сейчас лето, но турагент Виктория Подольская посоветовала в беседе с «Постньюс» уже начать планировать зимний досуг в продолжительные новогодние выходные.
По её словам, бронировать путёвки на январь 2026 года следует заранее. В противном случае человек может столкнуться с маленьким выбором и «космическими» ценами. Помимо зимы у россиян есть множество других дат для хорошего отдыха. Например, если взять отпуск на несколько дней, то можно устроить себе недельное путешествие в феврале, марте, мае или июне. Эксперт порекомендовала использовать такие «пятидневки», чтобы полюбоваться на достопримечательности России. Для этого подойдёт Санкт-Петербург, Сочи, Калуга, Тула, Казань, Золотое Кольцо, а также Псковская и Калининградская области.
Ранее Минтруд России представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. Если его примет Правительство России, то граждан ждёт сразу 12 дней отдыха на Новый год. Количество же майских праздников в общей сложности составит шесть дней. Однако психолог предупредила, что долгий отдых может негативно отразиться на семейных отношениях, провоцируя конфликты.